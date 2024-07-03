"Маловато": Ольга Зарубина высказалась про талант Аллы Пугачёвой

Певица Ольга Зарубина в беседе с "АиФ" заявила, что у исполнительницы Аллы Пугачёвой никогда не было достойных вокальных данных.
Так, Зарубина отметила, что голосу Пугачёвой всегда не доставало диапазона.
"Если учесть, что у Пугачевой голос — порядка одной октавы, все становится ясно. Для вокала этого маловато", — пояснила певица.
Ольга Зарубина отметила талант коллеги в создании драматургии, из-за чего её выступления всегда были эффектными.
Певица прокомментировала слухи о том, что Пугачёва потеряла голос из-за курения и алкоголя. В пример она привела американскую исполнительницу Уитни Хьюстон. Зарубина уверена, что потерять голос невозможно.
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