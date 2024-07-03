"Маловато": Ольга Зарубина высказалась про талант Аллы Пугачёвой

Певица Ольга Зарубина заявила об отсутствии вокальных данных у Аллы Пугачёвой

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Зарубина в беседе с "АиФ" заявила, что у исполнительницы Аллы Пугачёвой никогда не было достойных вокальных данных.

Фото: youtube.com by канал PROжизнь, PDM

Так, Зарубина отметила, что голосу Пугачёвой всегда не доставало диапазона.

"Если учесть, что у Пугачевой голос — порядка одной октавы, все становится ясно. Для вокала этого маловато", — пояснила певица.

Ольга Зарубина отметила талант коллеги в создании драматургии, из-за чего её выступления всегда были эффектными.

Певица прокомментировала слухи о том, что Пугачёва потеряла голос из-за курения и алкоголя. В пример она привела американскую исполнительницу Уитни Хьюстон. Зарубина уверена, что потерять голос невозможно.

Ранее стало известно, что Анастасия Решетова покинула Россию на фоне скандала с Алсу.