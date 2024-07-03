Анастасия Решетова покинула Россию на фоне скандала с певицей Алсу

Анастасия Решетова улетела в Турцию со стилистом Алеко после скандала с Алсу

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Анастасия Решетова улетела из России на фоне скандала с певицей Алсу. Фотографиями с отпуска она поделилась в личном блоге.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец, PDM

Анастасия Решетова взяла несколько дней отдыха и отправилась в Турцию в компании стилиста Алеко Надиряна, с которым давно дружит.

Выяснилось, что блогерша проводит время в Бодруме. Так, она опубликовала в соцсетях фотографию с пляжа, на которой была запечатлена парусная яхта.

Анастасию Решетову подозревают в романе с супругом певицы Алсу, бизнесменом Яном Абрамовым. Так, исполнительница в конце мая подала на развод, а в июне заговорила о вранье со стороны блогерши, которая утверждает, что не общается с женатыми мужчинами.

Ранее Татьяна Буланова заговорила про заработок молодого мужа.