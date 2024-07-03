Анастасия Решетова покинула Россию на фоне скандала с певицей Алсу

Блогерша Анастасия Решетова улетела из России на фоне скандала с певицей Алсу. Фотографиями с отпуска она поделилась в личном блоге.
Анастасия Решетова взяла несколько дней отдыха и отправилась в Турцию в компании стилиста Алеко Надиряна, с которым давно дружит.
Выяснилось, что блогерша проводит время в Бодруме. Так, она опубликовала в соцсетях фотографию с пляжа, на которой была запечатлена парусная яхта.
Анастасию Решетову подозревают в романе с супругом певицы Алсу, бизнесменом Яном Абрамовым. Так, исполнительница в конце мая подала на развод, а в июне заговорила о вранье со стороны блогерши, которая утверждает, что не общается с женатыми мужчинами.
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