"Меня это не касается": Буланова заговорила про заработок мужа

Певица Татьяна Буланова в интервью порталу Леди.Mail.ru заявила, что не в курсе, сколько зарабатывает её молодой муж Валерий Руднев.
Исполнительница подчеркнула, что для неё важно, чтобы мужчина не сидел сложа руки и не ныл.
"Валера работает, постоянно при деле, остальное для меня — не суть", — заявила она.
Буланова рассказала, что супруг занимается своим бизнесом и профессионально играет в теннис. Он на некоторое время брал паузу в спорте, но уже вернулся и даже одержал победы в соревнованиях.
Певица заявила, что гордится мужем, который при любых ситуациях не опускает руки.
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