"Меня это не касается": Буланова заговорила про заработок мужа

Певица Татьяна Буланова не интересуется размером заработка молодого мужа

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова в интервью порталу Леди.Mail.ru заявила, что не в курсе, сколько зарабатывает её молодой муж Валерий Руднев.

Фото: youtube.com by канал Сама Меньшова, PDM

Исполнительница подчеркнула, что для неё важно, чтобы мужчина не сидел сложа руки и не ныл.

"Валера работает, постоянно при деле, остальное для меня — не суть", — заявила она.

Буланова рассказала, что супруг занимается своим бизнесом и профессионально играет в теннис. Он на некоторое время брал паузу в спорте, но уже вернулся и даже одержал победы в соревнованиях.

Певица заявила, что гордится мужем, который при любых ситуациях не опускает руки.

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