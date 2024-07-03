Диана Арбенина решилась на признание: "Отец моих детей умер"

Певица Диана Арбенина рассказала о смерти отца своих детей

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Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в документальном фильме, посвящённом 50-летнему юбилею, рассказала о смерти отца своих детей.

Фото: youtube.com by канал Футболки С Принтами, PDM

Артистка родила двойняшек — Артёма и Марту — 4 февраля 2010 года в США. С возлюбленным их семейная жизнь не заладилась, поэтому говорить про избранника Арбенина не захотела.

Однако в честь выхода киноленты "Арбенина" решилась на раскрытие некоторых подробностей личной жизни. Женщина призналась, что отец детей скончался.

"Отец моих детей умер. Он был добрым, мужественным и невероятно благородным человеком. Это недавно случилось. Детям сказала. А как я должна была поступить? Я должна была им сказать. Они общались…" — отметила певица.

Диана Арбенина не раз признавалась, что материнство сильно её изменило — она стала более женственной и чувственной.

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