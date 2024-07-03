Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Татьяна Буланова не интересуется размером заработка молодого мужа
Лайфхаки при приготовлении роллов в домашних условиях
Дети закопали Агату Муцениеце на пляже, оставив на поверхности только голову
Китай работает над увеличением рождаемости: расширился охват ЭКО
Кому противопоказаны приседания? Объяснил тренер
Ешьте сало правильно: секреты пользы и предупреждения врачей
Прощайте, газонокосилки: это варианты вместо газона
Большинство россиян планируют отдых на даче этим летом
В Индии в массовой давке погибли 116 человек
Диана Арбенина решилась на признание: "Отец моих детей умер"

Певица Диана Арбенина рассказала о смерти отца своих детей

1:07
Шоу-бизнес

Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в документальном фильме, посвящённом 50-летнему юбилею, рассказала о смерти отца своих детей.

Певица Диана Арбенина рассказала о смерти отца своих детей
Фото: youtube.com by канал Футболки С Принтами, PDM

Артистка родила двойняшек — Артёма и Марту — 4 февраля 2010 года в США. С возлюбленным их семейная жизнь не заладилась, поэтому говорить про избранника Арбенина не захотела.

Однако в честь выхода киноленты "Арбенина" решилась на раскрытие некоторых подробностей личной жизни. Женщина призналась, что отец детей скончался.

"Отец моих детей умер. Он был добрым, мужественным и невероятно благородным человеком. Это недавно случилось. Детям сказала. А как я должна была поступить? Я должна была им сказать. Они общались…" — отметила певица.

Диана Арбенина не раз признавалась, что материнство сильно её изменило — она стала более женственной и чувственной.

Ранее Ида Галич заступилась за бывшего бойфренда перед Яной Рудковской.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Сводка с фронта: ВС РФ прорвали оборону ВСУ через подземный тоннель, уничтожен аэродр Дмитрий Плотников Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни
Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Последние материалы
Дети закопали Агату Муцениеце на пляже, оставив на поверхности только голову
Китай работает над увеличением рождаемости: расширился охват ЭКО
Кому противопоказаны приседания? Объяснил тренер
Ешьте сало правильно: секреты пользы и предупреждения врачей
Прощайте, газонокосилки: это варианты вместо газона
Сводка с фронта: ВС РФ прорвали оборону ВСУ через подземный тоннель, уничтожен аэродр
Большинство россиян планируют отдых на даче этим летом
В Индии в массовой давке погибли 116 человек
Обиженные телефонные мошенники могут заспамить СМСками, предупредил эксперт Артимович
Онколог Серяков: влияние ультрафиолета на здоровье кожи во время маникюра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников