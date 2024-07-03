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Лера Кудрявцева рассказала, как отбивала мужа у девиц лёгкого поведения: "Швабры были"

Лера Кудрявцева вспомнила об атаках на её мужа женщин лёгкого поведения

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Шоу-бизнес

История с разводом певицы Алсу заставила женщин делиться своим опытом. Лера Кудрявцева поведала о хищном нраве девиц, которые норовили отбить у неё мужа.

Лера Кудрявцева вспомнила об атаках на её мужа женщин лёгкого поведения
Фото: https://vk.com/id281184863 by ВК-аккаунт Игоря Макарова is licensed under public doman

Лере Кудрявцевой приходилось вступать в схватку с девицами лёгкого поведения, которые зарились на её супруга, хоккеиста Игоря Макарова.

"Поначалу швабры были. Хоккеист играет в СКА, все эти спортсмены ходят в караоке и рестораны, а там эти девушки ответственности социально низкой. Я в Москве, а он Питере", — поделилась своим непростым опытом телеведущая.

Ранее юрист Екатерина Гордон вспомнила, что экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова крутила роман с её мужем Сергеем Жориным, когда она была беременна.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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