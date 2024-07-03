Лера Кудрявцева рассказала, как отбивала мужа у девиц лёгкого поведения: "Швабры были"

Лера Кудрявцева вспомнила об атаках на её мужа женщин лёгкого поведения

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

История с разводом певицы Алсу заставила женщин делиться своим опытом. Лера Кудрявцева поведала о хищном нраве девиц, которые норовили отбить у неё мужа.

Фото: https://vk.com/id281184863 by ВК-аккаунт Игоря Макарова is licensed under public doman

Лере Кудрявцевой приходилось вступать в схватку с девицами лёгкого поведения, которые зарились на её супруга, хоккеиста Игоря Макарова.

"Поначалу швабры были. Хоккеист играет в СКА, все эти спортсмены ходят в караоке и рестораны, а там эти девушки ответственности социально низкой. Я в Москве, а он Питере", — поделилась своим непростым опытом телеведущая.

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