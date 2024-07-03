Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как её собака Жужа породы мальтипу её спасла

Телеведущая Лариса Гузеева поведала об изменениях в её жизни, которые произошли после того, как у неё появилась собака по кличке Жужа.
Телесваха в день собак рассказала о сказочных переменах в лучшую сторону, которые произошли в её жизни благодаря собаке. Фото милого пёсика она опубликовала в "Инстаграме"*.
Звезда ТВ приобрела песика породы мальтипу. Гузеева очень полюбила своего четвероного друга.
"Моя Жужа спасла меня. Подарила неведомый, прекрасный, удивительный мир добра и любви", — написала Гузеева, заверив, что она больше не плачет.
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* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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