Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как её собака Жужа породы мальтипу её спасла

Лариса Гузеева рассказала, как собака повлияла на её жизнь

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева поведала об изменениях в её жизни, которые произошли после того, как у неё появилась собака по кличке Жужа.

Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman

Телесваха в день собак рассказала о сказочных переменах в лучшую сторону, которые произошли в её жизни благодаря собаке. Фото милого пёсика она опубликовала в "Инстаграме"*.

Звезда ТВ приобрела песика породы мальтипу. Гузеева очень полюбила своего четвероного друга.

"Моя Жужа спасла меня. Подарила неведомый, прекрасный, удивительный мир добра и любви", — написала Гузеева, заверив, что она больше не плачет.

Ранее певца Диму Билана удивило странное поведение кота Шахтёра, которого он привёз с Донбасса.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской