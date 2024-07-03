Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Мария Машкова рассказала о взломе аккаунтов в соцсетях мошенниками
Эксперт Слободянская: в платной клинике можно сдать анализы бесплатно
Скончался сценарист "Китайского квартала" Роберт Таун
Командование укронацистов в панике: Часов Яр скоро падёт, Константиновка на очереди
В России участились случаи заболевания боррелиозом
Актриса Немоляева призналась, что не хочет разговаривать про Пугачёву
Во Франции продолжается "кража реликвий": украли меч Роланда
В России вышел сериал, который получился более смелым, чем "Секс в большом городе"
Простой способ вернуть рулю чистоту с использованием популярной игрушки
Юрий Лоза рассказал анекдот о гаишниках в день ГИБДД: "Ты говоришь, что я красивый?"

Юрий Лоза объяснил, для чего нужны сотрудники ГИБДД на дорогах

1:11
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза рассказал о важности работы инспекторов ГИБДД, которые отмечают свой профессиональный праздник 3 июля.

Юрий Лоза объяснил, для чего нужны сотрудники ГИБДД на дорогах
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Юрий Лоза отметил, что число жертв ДТП и число аварий, совершённых водителями в нетрезвом состоянии, в России сокращается.

Автор и исполнитель хита "Плот" признал, что "гаишники" не снискали народной любви, однако важность их работы остаётся неизменной. Артист уверен, что без сотрудников ГИБДД на дорогах РФ начнётся полный беспредел.

Он поздравил представителей данной профессии с профессиональным праздником. Подарком от певца стал анекдот.

— Ты говоришь, что я красивый?
— Очень красивый.
— А так красивый?
— И так красивый.
— А если вот сюда отойду, тоже красивый?
— Да красивый, красивый. Товарищ, лейтенант, отдайте права, мне ехать надо! — поделился анекдотом певец в своём Telegram-канале.

Ранее Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России после завершении сценической карьеры певца.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин Хилари Клинтон советует "Порошенко" идти в наступление Дмитрий Плотников ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Там тепло, там моя мама!: Куда исчезли "Джентльмены удачи" из Джамбула
Там тепло, там моя мама!: Куда исчезли "Джентльмены удачи" из Джамбула
Последние материалы
Александр Панкратов-Чёрный попал в больницу с поражением мозга
NC: машины с "автопилотом" в шесть раз аварийнее обычных на закате
Александр Лукашенко: "Никаких красных линий — удар всеми видами вооружений по цели"
Как подготовить растения клубники к будущему сезону
Астронавты на МКС измерили температуру дорог и тротуаров в Аризоне
Юрий Лоза объяснил, для чего нужны сотрудники ГИБДД на дорогах
Как носить красную помаду каждый день: советы визажистов
Индия ставит рекорды в импорте нефти из России
Актёр Мэттью Перри оставил больше 120 миллионов долларов наследства
Почему кошка спит возле головы или возле ног
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников