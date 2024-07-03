Юрий Лоза рассказал анекдот о гаишниках в день ГИБДД: "Ты говоришь, что я красивый?"

Певец Юрий Лоза рассказал о важности работы инспекторов ГИБДД, которые отмечают свой профессиональный праздник 3 июля.
Юрий Лоза отметил, что число жертв ДТП и число аварий, совершённых водителями в нетрезвом состоянии, в России сокращается.
Автор и исполнитель хита "Плот" признал, что "гаишники" не снискали народной любви, однако важность их работы остаётся неизменной. Артист уверен, что без сотрудников ГИБДД на дорогах РФ начнётся полный беспредел.
Он поздравил представителей данной профессии с профессиональным праздником. Подарком от певца стал анекдот.
— Ты говоришь, что я красивый?
— Очень красивый.
— А так красивый?
— И так красивый.
— А если вот сюда отойду, тоже красивый?
— Да красивый, красивый. Товарищ, лейтенант, отдайте права, мне ехать надо! — поделился анекдотом певец в своём Telegram-канале.
Ранее Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России после завершении сценической карьеры певца.
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.