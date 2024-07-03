Продюсер Яна Рудковская показала своего 22-летнего сына Колю: "Всё как полагается"

Яна Рудковская поздравила своего среднего сына Колю

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская обратилась к своему среднему сыну Николаю от бизнесмена Виктора Батурина.

Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial by ВК-аккаунт Яны Рудковской is licensed under public doman

Яна Рудковская опубликовала в "Инстаграме"* фото с тремя сыновьями и мужем, фигуристом Евгением Плющенко. На снимке запечатлены сыновья Саша, Арсений и Николай от предыдущего брака.

Молодому человеку исполнилось 22 года.

"Поздравляю моего среднего сына Колю с днём рождения, с 22-летием", — написала продюсер в личном микроблоге.

Яна отметила, что праздник в честь дня рождения наследника они отпраздновали в домашней обстановке.

"Всё как полагается: много друзей, футбол, баня, шашлыки, праздничный торт!" — написал звезда по фото.

Ранее певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Филиппа Киркорова Мартина.

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