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Продюсер Яна Рудковская показала своего 22-летнего сына Колю: "Всё как полагается"

Яна Рудковская поздравила своего среднего сына Колю

1:02
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская обратилась к своему среднему сыну Николаю от бизнесмена Виктора Батурина.

Яна Рудковская поздравила своего среднего сына Колю
Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial by ВК-аккаунт Яны Рудковской is licensed under public doman

Яна Рудковская опубликовала в "Инстаграме"* фото с тремя сыновьями и мужем, фигуристом Евгением Плющенко. На снимке запечатлены сыновья Саша, Арсений и Николай от предыдущего брака.

Молодому человеку исполнилось 22 года.

"Поздравляю моего среднего сына Колю с днём рождения, с 22-летием", — написала продюсер в личном микроблоге.

Яна отметила, что праздник в честь дня рождения наследника они отпраздновали в домашней обстановке.

"Всё как полагается: много друзей, футбол, баня, шашлыки, праздничный торт!" — написал звезда по фото.

Ранее певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Филиппа Киркорова Мартина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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