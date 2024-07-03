Психолог Вероника Степанова призвала певицу Алсу изменить своё поведение

Психолог Вероника Степанова дала неожиданный совет певице Алсу

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова считает, что певице Алсу, которая разводится с мужем Яном Абрамовым, следует пересмотреть своё поведение.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman

Вероника Степанова уверена, что певица Алсу неправильно себя ведёт. Психолог объяснила, что исполнительнице хита "Зимний сон" нужно не зацикливаться на женщинах, которые разрушили её брак.

"Алсу, переключись с Решетовой на достойного мужчину и подружись с врагами своего мужа", — написала Степанова в социальных сетях.

Ранее певица Алсу отреагировала на слова Кати Гордон о женщинах лёгкого поведения, которые пытаются занять место обманутых жён.