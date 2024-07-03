Саша Зверева приехала из США: за 35 тысяч рублей она раскроет вам чакры

Экс-вокалистка Demo Саша Зверева вернулась в Россию для проведения ретрита

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Саша Зверева, бывшая вокалистка группы Demo, вернулась в Россию на заработки, сообщает Telegram-канал SHOT. Певица покинула страну 10 лет назад и последние три года не посещала родину.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

В США она работала доулой и проводила курсы для будущих мам. В России Зверева планирует провести однодневный ретрит в Подмосковье, стоимость участия в котором составляет 35 тысяч рублей. На ретрите она обещает зарядить участников энергией и раскрыть их чакры.

Также посетители смогут приобрести ее книгу и получить автограф. Зверева подчеркнула, что главной целью ее визита является качественное общение, которое она недополучала в США. После мероприятия она вернется к семье в Америку.