Бывшая жена Эдуарда Лимонова обматерила эмигрантов на публичном мероприятии

Екатерина Волкова резко высказалась об эмигрантах на премьере фильма о Арбениной

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и певица Екатерина Волкова, бывшая жена Эдуарда Лимонова, выступила с резкими высказываниями об эмигрантах на премьере первого документального фильма о Диане Арбениной.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, PDM

Волкова раскритиковала фильм Кирилла Серебренникова, посвященный Лимонову, и выразила гордость за патриотично-настроенную молодежь России, призвав их читать книги Лимонова.

Она отвергла интерпретацию книги "Это я, Эдичка" как призыв к ЛГБТ* и обратилась к эмигрантам с жесткими словами, заявив, что они никому не нужны в Америке и Европе. Ее высказывания вызвали широкий резонанс и обсуждение в СМИ и социальных сетях.

* запрещенная организация