Бывшая жена Эдуарда Лимонова обматерила эмигрантов на публичном мероприятии

Актриса и певица Екатерина Волкова, бывшая жена Эдуарда Лимонова, выступила с резкими высказываниями об эмигрантах на премьере первого документального фильма о Диане Арбениной.
Волкова раскритиковала фильм Кирилла Серебренникова, посвященный Лимонову, и выразила гордость за патриотично-настроенную молодежь России, призвав их читать книги Лимонова.
Она отвергла интерпретацию книги "Это я, Эдичка" как призыв к ЛГБТ* и обратилась к эмигрантам с жесткими словами, заявив, что они никому не нужны в Америке и Европе. Ее высказывания вызвали широкий резонанс и обсуждение в СМИ и социальных сетях.
* запрещенная организация
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