5 миллионов за выступление и бриллиант в 10 карат: секреты роскошной жизни Mia Boyka

Певица Mia Boyka раскрыла свои гонорары и детали личной жизни

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Мария Бойко, известная как Mia Boyka, призналась, что получает 5 миллионов рублей за корпоративные выступления, а за городские мероприятия ей платят 3 миллиона рублей. Обычное выступление длится около 40-45 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

В июне певица объявила о своей помолвке, продемонстрировав кольцо с бриллиантом в 10 карат, но не раскрыла стоимость подарка и имя жениха. Бойко призналась в любви к большим драгоценностям и изначально хотела кольцо в 500 карат, но передумала из-за его размера.

Также в июне она похвасталась новым автомобилем — голубым внедорожником премиум-класса Exeed от китайского автопроизводителя Chery Automobile, опубликовав несколько фотографий и предложив фанатам "искать ее на дорогах Москвы".