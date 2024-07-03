5 миллионов за выступление и бриллиант в 10 карат: секреты роскошной жизни Mia Boyka

Певица Мария Бойко, известная как Mia Boyka, призналась, что получает 5 миллионов рублей за корпоративные выступления, а за городские мероприятия ей платят 3 миллиона рублей. Обычное выступление длится около 40-45 минут.
В июне певица объявила о своей помолвке, продемонстрировав кольцо с бриллиантом в 10 карат, но не раскрыла стоимость подарка и имя жениха. Бойко призналась в любви к большим драгоценностям и изначально хотела кольцо в 500 карат, но передумала из-за его размера.
Также в июне она похвасталась новым автомобилем — голубым внедорожником премиум-класса Exeed от китайского автопроизводителя Chery Automobile, опубликовав несколько фотографий и предложив фанатам "искать ее на дорогах Москвы".
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