Тимати раскрыл истинные причины отказа от сольных концертов: семья и кризис среднего возраста

Тимур Юнусов объяснил, почему не давал сольных концертов с 2017 года

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, в Instagram* объяснил, почему не давал сольных концертов с 2017 года. Он назвал две основные причины.

Фото: Wikipedia by Министерство культуры Республики Крым, CC BY 4.0

Первая — желание больше времени проводить с дочерью Алисой, чтобы быть рядом в важные моменты её жизни, а не только на сцене или в телевизоре. Вторая причина — наступающий кризис среднего возраста, когда он достиг всех возможных вершин и решил пересмотреть свои приоритеты, чтобы адаптироваться к современным трендам и избежать старения в погоне за молодостью.

Тимати подчеркнул, что теперь уделяет больше внимания семье и бизнесу, превращая музыку в хобби. Ему не важно, будут ли его треки в чартах, главное — их место в сердцах фанатов, выросших вместе с его музыкой за 25 лет карьеры.

* продукт компании Meta, чья деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022