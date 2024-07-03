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Предложение Абрамова: вилла, пентхаус и миллионы за развод с Алсу

Ян Абрамов предложил Алсу мирное урегулирование развода с передачей активов

0:58
Шоу-бизнес

Бизнесмен Ян Абрамов предложил Алсу мирное урегулирование развода, готовый выполнить все обязательства, если певица согласится.

Ян Абрамов предложил Алсу мирное урегулирование развода с передачей активов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как сообщила РЕН ТВ пресс-секретарь предпринимателя Светлана Варшавская, Абрамов предложил передать Алсу и их детям активы на сумму 2,5 млрд рублей, включая виллу на Кипре стоимостью 450 млн рублей, пентхаус за 771 млн рублей и семейную коллекцию ювелирных изделий на 500 млн рублей. Однако Алсу заявила, что решение о разводе окончательное и "назад дороги нет".

Суд дал им два месяца для урегулирования споров с разделом имущества. Развод произошел спустя 18 лет брака. Ранее Алсу обвинила модель Анастасию Решетову в разрушении их брака, назвав ее заявления о незаинтересованности в женатых мужчинах ложью.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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