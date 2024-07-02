Развод или пиар? Алсу сделала заявление

Певица Алсу, недавно объявившая о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака, сделала новое заявление в личном блоге. Она опубликовала видео с новой песней "Я учусь не бояться" и намекнула на грядущие перемены в жизни.
Развод сопровождался скандалом, в котором модель Анастасия Решетова была названа разлучницей. В видео Алсу в белом наряде сидит в кинотеатре, смотрит фильм, после чего появляется надпись "The End", и она уходит из зала.
Подписав пост "В каждом конце есть новое начало", Алсу получила множество поддерживающих комментариев, хотя некоторые пользователи предположили, что развод может быть пиар-ходом.
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