Стало известно, сколько стоит выступление Валерия Леонтьева на корпоративе

Продюсер Леонид Дзюник раскрыл стоимость выступления народного артиста России Валерия Леонтьева на корпоративе в Москве, заявив, что артист берет около 70 тысяч долларов за частное мероприятие.
При этом Леонтьев большую часть времени проводит в США, в Майами, где ему комфортно и тепло. Дзюник выразил сомнение в том, что Леонтьев будет проводить крупные сольные концерты в России из-за возраста и физических возможностей.
В основном, артист выступает на корпоративных мероприятиях, приезжая в Москву только периодически. Слова продюсера привел портал Teleprogramma. pro.
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