Стало известно, сколько стоит выступление Валерия Леонтьева на корпоративе

Стоимость выступления Валерия Леонтьева на корпоративе составила 70 тысяч долларов

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Леонид Дзюник раскрыл стоимость выступления народного артиста России Валерия Леонтьева на корпоративе в Москве, заявив, что артист берет около 70 тысяч долларов за частное мероприятие.

Фото: Wikipedia by Okras, CC BY-SA 4.0

При этом Леонтьев большую часть времени проводит в США, в Майами, где ему комфортно и тепло. Дзюник выразил сомнение в том, что Леонтьев будет проводить крупные сольные концерты в России из-за возраста и физических возможностей.

В основном, артист выступает на корпоративных мероприятиях, приезжая в Москву только периодически. Слова продюсера привел портал Teleprogramma. pro.