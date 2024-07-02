Стало известно, сколько стоит выступление Валерия Леонтьева на корпоративе

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Стоимость выступления Валерия Леонтьева на корпоративе составила 70 тысяч долларов

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Шоу-бизнес

Продюсер Леонид Дзюник раскрыл стоимость выступления народного артиста России Валерия Леонтьева на корпоративе в Москве, заявив, что артист берет около 70 тысяч долларов за частное мероприятие.

Стоимость выступления Валерия Леонтьева на корпоративе составила 70 тысяч долларов
Фото: Wikipedia by Okras, CC BY-SA 4.0

При этом Леонтьев большую часть времени проводит в США, в Майами, где ему комфортно и тепло. Дзюник выразил сомнение в том, что Леонтьев будет проводить крупные сольные концерты в России из-за возраста и физических возможностей.

В основном, артист выступает на корпоративных мероприятиях, приезжая в Москву только периодически. Слова продюсера привел портал Teleprogramma. pro.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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