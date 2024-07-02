Виктория Боня рассказала о вырезанных сценах из "Выжить в Дубае. Возвращение"

Виктория Боня раскрыла подробности вырезанных конфликтов в шоу "Выжить в Дубае"

Популярная телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала о вырезанных из шоу "Выжить в Дубае. Возвращение" на ТНТ сценах конфликтов. В своем Telegram-канале Боня отметила, что в третьей серии шоу было вырезано множество конфликтов, что изменило весь сюжет эпизода.

Фото: инстаграм аккаунт Виктории Бони

Она упомянула разногласия с участниками проекта Надеждой Сысоевой и Джиганом (Денис Устименко-Вайнштейн), которые не были показаны в эфире. Ранее актриса Анна Хилькевич, также участница шоу, призналась, что месяц приходила в себя после его завершения.

Премьера шоу состоялась 16 июня 2024 года, ведущими стали Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Команды знаменитостей и обычных участников соревнуются за приз в 10 миллионов рублей.