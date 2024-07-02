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"Однажды сама ему высказала": Галич пришлось заступиться за бывшего перед Рудковской

Блогерша Ида Галич заступилась за бывшего бойфренда перед Яной Рудковской

0:44
Шоу-бизнес

Блогерша Ида Галич заступилась за бывшего возлюбленного Стаса Круглицкого перед продюсером Яной Рудковской. Об этом телеведущая написала в личном Telegram-канале.

Блогерша Ида Галич заступилась за бывшего бойфренда перед Яной Рудковской
Фото: youtube.com by канал Galich Ida, PDM

По её словам, Рудковская отругала мужчину за неподобающий костюм на премии, но Ида Галич защитила его от нападок.

"За Стасика я заступилась. Но помню, как сама ему однажды высказала за шорты на вечернее мероприятие", — написала Галич.

Ида Галич встречалась со Стасом Круглицким после того, как развелась с супругом. Однако их роман был коротким, а подробностей блогерша не раскрывала.

Ранее стало известно о возвращении в Россию бывшей солистки группы "Демо".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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