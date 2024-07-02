Энергопрактики, ретрит, продажа книги: экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева вернулась в Россию на заработки

Бывшая солистка группы "Демо" Саша Зверева вернулась на родину после жизни в США. Как сообщает Telegram-канал SHOT, исполнительница планирует заработать денег в России.
По имеющейся информации, мать четверых детей 43-летняя артистка планирует преподавать занятия по женским энергопрактикам. При этом её курсы для беременных провалились из-за отсутствия спроса.
Саша Зверева рассказала, что за десять лет жизни в Америке деградировала из-за отсутствия качественного общения. Авторы канала пишут, что она планирует провести ретрит, билет на который будет стоить 35 тысяч рублей. Участницы мероприятия смогут получить автограф Зверевой и купить её книгу.
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