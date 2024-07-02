"Я на животе у танцора стояла": Савичева рассказала, почему провалилась на "Евровидении" десять лет назад

Юлия Савичева призналась, что плохо спела на "Евровидении" из-за танцора

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Юлия Савичева в интервью с Дашей Манаковой на YouTube призналась, что провалилась во время выступления на "Евровидении" в 2004 году из-за полуголого танцора.

Фото: youtube.com by канал Dasha Manakova Easy Music, PDM

Исполнительница рассказала, что много репетировала свой номер и летала с балетом во Францию. Однако во время выступления в финале конкурса танцоров сильно намазали краской, и певица чуть не поскользнулась.

"Опыта не хватило. Нога начала ехать на танцоре, и всё: у меня страх в глазах, подумала, что упаду. Их так сильно намазали краской в финале, а на репетициях было не так. Я была в кедах, они скользкие. Я на животе у танцора стояла, может, надо было на спине", — рассуждает артистка.

Савичева отметила, что в этот момент у неё сильно сжались связки, а сама она не смогла справиться с волнением.

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