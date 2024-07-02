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"В качестве инвестиции": сестра Ольги Бузовой рассказала о покупке квартиры за границей

Сестра Ольги Бузовой купила квартиру с бассейном на крыше в Турции

Шоу-бизнес

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна стала обладательницей недвижимости за границей. В личном блоге она рассказала о покупке квартиры в Турции.

Сестра Ольги Бузовой купила квартиру с бассейном на крыше в Турции
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Бузовой в Инстаграм, PDM

Модель Анна Бузова приобрела жильё в новостройке в Алании. Завершение строительства запланировано на 2026 год. Сообщается, что стоимость новой квартиры составила 8,7 млн рублей. На территории будет SPA-центр, рестораны, кинотеатр, зона барбекю, детские площадки, большой теннис и мини-гольф.

"Мы совершили сделку — купили квартиру в качестве инвестиции. Мы были здесь год назад, когда только была куплена земля. Считай, видели, как зарождался проект", — написала Бузова.

Анна Бузова призналась, что получила предложение руки и сердца от возлюбленного Константина Штрыкина через три месяца после знакомства. Однако они отложили торжество до лучших времён из-за отсутствия денег.

Ранее Ольга Орлова рассказала, как итальянцы на самом деле относятся к русским.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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