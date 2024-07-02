"В качестве инвестиции": сестра Ольги Бузовой рассказала о покупке квартиры за границей

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна стала обладательницей недвижимости за границей. В личном блоге она рассказала о покупке квартиры в Турции.
Модель Анна Бузова приобрела жильё в новостройке в Алании. Завершение строительства запланировано на 2026 год. Сообщается, что стоимость новой квартиры составила 8,7 млн рублей. На территории будет SPA-центр, рестораны, кинотеатр, зона барбекю, детские площадки, большой теннис и мини-гольф.
"Мы совершили сделку — купили квартиру в качестве инвестиции. Мы были здесь год назад, когда только была куплена земля. Считай, видели, как зарождался проект", — написала Бузова.
Анна Бузова призналась, что получила предложение руки и сердца от возлюбленного Константина Штрыкина через три месяца после знакомства. Однако они отложили торжество до лучших времён из-за отсутствия денег.
Ранее Ольга Орлова рассказала, как итальянцы на самом деле относятся к русским.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.