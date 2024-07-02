Уехавшая в Европу Ольга Орлова раскрыла истинное отношение итальянцев к русским

Певица и телеведущая Ольга Орлова в личном блоге заявила, что в Италии хорошо относятся к россиянам.
Бывшая солистка группы "Блестящие" отдыхает в Италии. На вопрос поклонника о том, как она живёт без множества русских туристов, исполнительница заявила, что в стране много соотечественников.
"Тут много русских. И русских здесь очень любят", — заявила певица.
Ольга Орлова счастлива в браке с бизнесменом Валерием, которому в прошлом году родила дочь Анну. Артистка до сих пор сталкивается с подозрением в том, что она не сама выносила наследницу.
Ранее стало известно, что Анастасия Решетова готовит заявление в полицию на певицу Алсу.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.