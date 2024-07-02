Уехавшая в Европу Ольга Орлова раскрыла истинное отношение итальянцев к русским

Певица Ольга Орлова заявила о любви итальянцев к русским

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Орлова в личном блоге заявила, что в Италии хорошо относятся к россиянам.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ольги Орловой в Инстаграм, PDM

Бывшая солистка группы "Блестящие" отдыхает в Италии. На вопрос поклонника о том, как она живёт без множества русских туристов, исполнительница заявила, что в стране много соотечественников.

"Тут много русских. И русских здесь очень любят", — заявила певица.

Ольга Орлова счастлива в браке с бизнесменом Валерием, которому в прошлом году родила дочь Анну. Артистка до сих пор сталкивается с подозрением в том, что она не сама выносила наследницу.

Ранее стало известно, что Анастасия Решетова готовит заявление в полицию на певицу Алсу.