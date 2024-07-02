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Уехавшая в Европу Ольга Орлова раскрыла истинное отношение итальянцев к русским

Певица Ольга Орлова заявила о любви итальянцев к русским

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Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Орлова в личном блоге заявила, что в Италии хорошо относятся к россиянам.

Певица Ольга Орлова заявила о любви итальянцев к русским
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ольги Орловой в Инстаграм, PDM

Бывшая солистка группы "Блестящие" отдыхает в Италии. На вопрос поклонника о том, как она живёт без множества русских туристов, исполнительница заявила, что в стране много соотечественников.

"Тут много русских. И русских здесь очень любят", — заявила певица.

Ольга Орлова счастлива в браке с бизнесменом Валерием, которому в прошлом году родила дочь Анну. Артистка до сих пор сталкивается с подозрением в том, что она не сама выносила наследницу.

Ранее стало известно, что Анастасия Решетова готовит заявление в полицию на певицу Алсу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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