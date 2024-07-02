Решетова хочет дать отпор Алсу: модель готовится подать заявление в полицию

Модель и блогерша Анастасия Решетова готовит заявление в полицию в связи с распространением недостоверной и порочащей её информации. Об этом пишет издание Super.
В настоящее время в Сети ходят слухи, что именно модель стала причиной развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Из-за свалившейся критики 28-летней девушке даже пришлось закрыть комментарии в соцсетях.
Решетова решила обратиться к адвокатам, чтобы с их помощью обратиться в правоохранительные органы за защитой.
Певица Алсу подала на развод в конце мая 2024 года. Исполнительница ёмким комментарием про враньё под словами Решетовой о нежелании связываться с женатыми мужчинами подтвердила роман супруга с моделью.
Ранее Альбина Джанабаева показала редкий кадр с младшим сыном от Валерия Меладзе.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.