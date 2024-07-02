Решетова хочет дать отпор Алсу: модель готовится подать заявление в полицию

Super: Анастасия Решетова готовит заявление в полицию из-за клеветы

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и блогерша Анастасия Решетова готовит заявление в полицию в связи с распространением недостоверной и порочащей её информации. Об этом пишет издание Super.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец, PDM

В настоящее время в Сети ходят слухи, что именно модель стала причиной развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Из-за свалившейся критики 28-летней девушке даже пришлось закрыть комментарии в соцсетях.

Решетова решила обратиться к адвокатам, чтобы с их помощью обратиться в правоохранительные органы за защитой.

Певица Алсу подала на развод в конце мая 2024 года. Исполнительница ёмким комментарием про враньё под словами Решетовой о нежелании связываться с женатыми мужчинами подтвердила роман супруга с моделью.

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