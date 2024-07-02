Роза Сябитова рассказала, почему не стоит доверять таким мужчинам, как возлюбленный Клавы Коки

Народная сваха Роза Сябитова в беседе с порталом Леди.Mail.ru призналась, что ей не нравится возлюбленный певицы Клавы Коки блогер Александр Поверин.
Так, Сябитова узнавала у Поверина, готов ли он заключить брачный контракт с исполнительницей, на что получила категоричный отказ. Телеведущая уверена, что для таких мужчин, как он, характерно такое поведение.
"Что тут говорить — такие "пассажиры" всегда крутятся вокруг известных женщин. И у меня такой был, и у Лолиты", — поделилась сваха.
Настораживает её и то, что Поверин до сих пор не позвал Клаву Коку замуж, потому что такие мужчины не стремятся к созданию семьи.
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