Стало известно, во сколько обошлось Анне Хилькевич обучение детей в частной московской школе

Актриса Анна Хилькевич отдала более трёх миллионов рублей за обучение дочерей

Актриса Анна Хилькевич заплатила более трёх миллионов рублей за обучение дочерей в частной школе. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская, PDM

Наследницы артистки поступили в частную школу в Одинцовском районе. Один год обучения в заведении стоит 1 миллион 880 тысяч рублей. К школе также прикреплён детский сад, в который пошла младшая дочь Хилькевич. За него актриса заплатила 1 миллион 255 тысяч за год.

При этом за поступление каждого ребёнка необходимо отдать 300 тысяч рублей.

На территории учебного заведения расположены лес и два бассейна. Сама Хилькевич довольна своим выбором.

"Выпускники этой школы поступают в лучшие вузы", — поделилась актриса.

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