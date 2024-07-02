"Держите за меня кулачки": блогерша Гаврилина оказалась в больнице

Блогерша Юлия Гаврилина опубликовала фото из больницы и сообщила об операции

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Юлия Гаврилина в личном блоге сообщила, что в ближайшее время ей предстоит операция.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Юлии Гаврилиной в Инстаграм, PDM

Девушка поделилась снимком из больницы, но раскрывать детали хирургического вмешательства не стала.

"Сегодня важный день в моей жизни. Вчера пришлось снять с двух ногтей гель-лак, нельзя пить и есть до операции. Держите за меня кулачки сегодня", — рассказала блогерша.

Юлия Гаврилина прославилась развлекательными роликами на платформе TikTok. Также она записала музыкальный трек "Жу Жу" и написала книгу "Ближе к звёздам! Не стесняйся, будь собой". В 2021 году приняла участие в телешоу "Звёзды в Африке", в котором стала финалисткой.

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