Стало известно, сколько мог зарабатывать в России Гудков до скандала

Продюсер Дворцов рассказал о гонораре Гудкова в размере 1,5 млн за одно выступление

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом "Страсти" признался, что юморист Александр Гудков мог зарабатывать в России порядка 1,5 млн рублей за выступление до скандала с пародией на песню певца Шамана.

Фото: youtube.com by канал VARNAVA, PDM

Дворцов подчеркнул, что Гудков пользовался популярностью у молодёжи в возрасте от 16 до 30 лет.

В августе 2022 года Александр Гудков угодил в скандал после того, как на YouTube-канале "Чикен Карри" опубликовал пародию "Я узкий". Эксперты указали на то, что Гудков предпринял "попытку унизить честь и достоинство по национальному признаку в адрес русских патриотов". Юмориста требовали привлечь к ответственности и выписать ему штраф в размере 500 тысяч рублей либо лишить свободы сроком на два года.

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