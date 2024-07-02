Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина пытались спасти истребители от ВС РФ при помощи рисунков, но это не помого
Егор Крид заявил, что познакомил Алину Загитову с родителями
Звезда "Слова пацана" Анна Пересильд восхищается Сергеем Буруновым
Nordwind Airlines выполняет прямые авиарейсы из Калининграда в Уфу
Диетолог Денисенко: обезвоживание может проявляться частым чувством голода в жару
Как усилить аромат специй: кулинарный трюк для хозяек
Звезде "Такси" Сами Насери 2 июля исполнилось 63 
Ветеринары ответили, как правильно чистить глаза собаке
Штрафовать за отсутствие ОСАГО по камерам будут не чаще раза в сутки
"Это необоснованно": Самойлова высказалась о позиции Седоковой, покинувшей "Выжить в Дубае"

Блогерша Самойлова заявила о необоснованной ненависти Седоковой к ней

0:50
Шоу-бизнес

Блогерша Оксана Самойлова в беседе с NEWS. RU призналась, что певица Анна Седокова ненавидит её и рэпера Джигана.

Блогерша Самойлова заявила о необоснованной ненависти Седоковой к ней
Фото: youtube.com by канал paparazzi news, PDM

Так, Самойлова отметила, что бывшая солистка "ВИА Гры" отписалась от них в соцсетях после ухода с телепроекта "Выжить в Дубае". Блогерша уверена, что негатив со стороны певицы абсолютно необоснован.

В июле Виктория Боня заявила, что против Анны Седоковой началась травля на шоу, так как её заподозрили во флирте с возлюбленным Надежды Сысоевой Сашей Стоуном. Модель заявила, что на певицу "налетели, как гиены" и желали выгнать с передачи.

Ранее стало известно, что предложил певице Алсу бизнесмен Ян Абрамов на фоне бракоразводного процесса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
Чихайте на здоровье. Эксперт развеял мифы о чихании Дмитрий Плотников Поражение Су-27 на аэродроме "Миргород" обязано отличной работе БПЛА-корректировщиков Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Несовместимые соседи: культуры, которые нельзя сеять рядом с укропом
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Последние материалы
Ветеринары ответили, как правильно чистить глаза собаке
Штрафовать за отсутствие ОСАГО по камерам будут не чаще раза в сутки
Эксперт назвал главную цель работы БРИКС и ШОС
Секреты комфортного автопутешествия от лидера "Авито Авто"
Риелтор Никитина оценила рост цен на вторичное жильё в 2-2,5% до конца года
Частое мытье рук: как защитить кожу и избежать серьезных проблем
Что делать с пуансеттией после цветения?
Анна Бузова купила вторую квартиру в Турции в элитном жилом комплексе
США якобы заберут РСМД с Филиппин
NEE: с 2003 по 2023 год в мире случилось около 3 000 сильнейших лесных пожаров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников