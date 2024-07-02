"Это необоснованно": Самойлова высказалась о позиции Седоковой, покинувшей "Выжить в Дубае"

Блогерша Оксана Самойлова в беседе с NEWS. RU призналась, что певица Анна Седокова ненавидит её и рэпера Джигана.
Так, Самойлова отметила, что бывшая солистка "ВИА Гры" отписалась от них в соцсетях после ухода с телепроекта "Выжить в Дубае". Блогерша уверена, что негатив со стороны певицы абсолютно необоснован.
В июле Виктория Боня заявила, что против Анны Седоковой началась травля на шоу, так как её заподозрили во флирте с возлюбленным Надежды Сысоевой Сашей Стоуном. Модель заявила, что на певицу "налетели, как гиены" и желали выгнать с передачи.
Ранее стало известно, что предложил певице Алсу бизнесмен Ян Абрамов на фоне бракоразводного процесса.
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