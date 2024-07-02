"Это необоснованно": Самойлова высказалась о позиции Седоковой, покинувшей "Выжить в Дубае"

Блогерша Самойлова заявила о необоснованной ненависти Седоковой к ней

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Оксана Самойлова в беседе с NEWS. RU призналась, что певица Анна Седокова ненавидит её и рэпера Джигана.

Фото: youtube.com by канал paparazzi news, PDM

Так, Самойлова отметила, что бывшая солистка "ВИА Гры" отписалась от них в соцсетях после ухода с телепроекта "Выжить в Дубае". Блогерша уверена, что негатив со стороны певицы абсолютно необоснован.

В июле Виктория Боня заявила, что против Анны Седоковой началась травля на шоу, так как её заподозрили во флирте с возлюбленным Надежды Сысоевой Сашей Стоуном. Модель заявила, что на певицу "налетели, как гиены" и желали выгнать с передачи.

Ранее стало известно, что предложил певице Алсу бизнесмен Ян Абрамов на фоне бракоразводного процесса.