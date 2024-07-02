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Стало известно о предложении Яна Абрамова к подавшей на развод певице Алсу

Бизнесмен Ян Абрамов предложил певице Алсу разойтись мирно

0:52
Шоу-бизнес

Бизнесмен Ян Абрамов предложил супруге, певице Алсу разойтись мирно. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-секретаря предпринимателя Светлану Варшавскую.

Бизнесмен Ян Абрамов предложил певице Алсу разойтись мирно
Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм, PDM

Как сообщила представительница бизнесмена, Абрамов готов выполнить все обязательства, если исполнительница на них согласится.

Певица Алсу подала на развод в мае 2024 года после 18 лет брака. Известно, что суд дал супругам два месяца на мирное урегулирование имущественных споров. Сама исполнительница отметила, что развод дело решённое.

Помимо этого артистка подтвердила информацию о связи её мужа с бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой.

Ранее Анастасия Ивлеева позвала Канье Уэста сниматься в тревел-блоге.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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