"Кто знает?": Настя Ивлеева позвала Канье Уэста сниматься в тревел-блоге

Настя Ивлеева продемонстрировала фигуру после похудения и позвала Канье Уэста

Телеведущая Анастасия Ивлеева в личном блоге продемонстрировала несколько летних кадров из поездки в Суздаль, куда отправилась вместе с мамой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в Инстаграм, PDM

При этом блогерша дала понять, что не отстаёт от информационной повестки, так как спросила, чем сейчас занят Канье Уэст.

"Третий год подряд приезжаю в Суздаль, который старше столицы почти на век. Сам город по сей день — заповедник богатой истории и памятник нашей культуры. Жду Канье для съёмок тревел-влога. Где он сейчас, кто знает? Поел?" — высказалась Настя.

Анастасия Ивлеева в бикини продемонстрировала свою фигуру после похудения. При этом суздальские пейзажи она сопроводила строчками из стихотворения Иосифа Бродского.

Ранее ведущая Светлана Бондарчук высказалась о визите Канье Уэста в Москву.