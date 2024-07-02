"Кто знает?": Настя Ивлеева позвала Канье Уэста сниматься в тревел-блоге

Телеведущая Анастасия Ивлеева в личном блоге продемонстрировала несколько летних кадров из поездки в Суздаль, куда отправилась вместе с мамой.
При этом блогерша дала понять, что не отстаёт от информационной повестки, так как спросила, чем сейчас занят Канье Уэст.
"Третий год подряд приезжаю в Суздаль, который старше столицы почти на век. Сам город по сей день — заповедник богатой истории и памятник нашей культуры. Жду Канье для съёмок тревел-влога. Где он сейчас, кто знает? Поел?" — высказалась Настя.
Анастасия Ивлеева в бикини продемонстрировала свою фигуру после похудения. При этом суздальские пейзажи она сопроводила строчками из стихотворения Иосифа Бродского.
Ранее ведущая Светлана Бондарчук высказалась о визите Канье Уэста в Москву.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.