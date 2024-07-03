Собчак показала романтический вечер с Богомоловым в ресторане: "Не Уэстом единым"

Ксения Собчак весело провела вечер с Богомоловым

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала кадры с мероприятия, на котором она побывала вместе с мужем Константином Богомоловым.

Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman

Ксения Собчак разместила в "Инстаграме"* фото с супругом, режиссёром Константином Богомоловым. Супруги провели вместе романтический вечер в ресторане.

Журналистка поведала, что в Москву в ресторан приехал на гастроли знаменитый шеф-повар из Японии.

"Так что не Уэстом единым, как говорится", — написала Ксения под снимками из пафосного заведения общепита.

Ксения Собчак высказалась о дешёвом телефоне основателя Telegram Павла Дурова за 16 тысяч рублей.

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