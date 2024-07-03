Собчак показала романтический вечер с Богомоловым в ресторане: "Не Уэстом единым"

Ксения Собчак опубликовала кадры с мероприятия, на котором она побывала вместе с мужем Константином Богомоловым.
Ксения Собчак разместила в "Инстаграме"* фото с супругом, режиссёром Константином Богомоловым. Супруги провели вместе романтический вечер в ресторане.
Журналистка поведала, что в Москву в ресторан приехал на гастроли знаменитый шеф-повар из Японии.
"Так что не Уэстом единым, как говорится", — написала Ксения под снимками из пафосного заведения общепита.
Ксения Собчак высказалась о дешёвом телефоне основателя Telegram Павла Дурова за 16 тысяч рублей.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.