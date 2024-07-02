"Он рисковый парень": Светлана Бондарчук отметила, что Канье Уэст устроил перфоманс из визита в Москву

Светлана Бондарчук назвала визит Канье Уэста в Россию перфомансом

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и светская львица Светлана Бондарчук в личном Telegram-канале прокомментировала визит американского рэп-исполнителя в Москву. Она отметила, что он устроил перфоманс.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Светланы Бондарчук в инстаграм, PDM

Журналистка призналась, что Канье Уэст всегда был рисковым парнем, который не боялся идти против установленных правил.

"Кстати, скажу вам по секрету, за последние месяцы в Москву начали приезжать в гости или возвращаться насовсем многие мои знакомые и друзья-иностранцы, в основном творческие люди. Кто-то здесь раньше работал, кто-то — жил", — написала Бондарчук.

По её словам, один итальянский архитектор, успешно развивающий карьеру по всему миру, назвал Москву самым классным городом.

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