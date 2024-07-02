Стало известно, когда на самом деле могли расстаться Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Голливудские актёры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, сыгравшие свадьбу в 2022 году, могли разойтись в марте 2024 года. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на осведомлённые источники.
Инсайдеры утверждают, что знаменитости могли расстаться ещё несколько месяцев назад, однако Бен Аффлек сохраняет право Дженнифер Лопес на личную жизнь.
В мае актёр перестал выходить в свет вместе с супругой. Так, например, на ежегодном балу Met Gala Лопес появилась в одиночестве, хотя являлась сопредседателем мероприятия.
По информации от источников, Аффлек уже в мае хотел сообщить о расставании с женой. Недавно стало известно, что он перевёз все свои вещи из семейного особняка в арендованный дом.
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