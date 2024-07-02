Стало известно, когда на самом деле могли расстаться Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могли расстаться несколько месяцев назад

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Голливудские актёры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, сыгравшие свадьбу в 2022 году, могли разойтись в марте 2024 года. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на осведомлённые источники.

Фото: youtube.com by канал JOHNNY DEPP`s FILES, PDM

Инсайдеры утверждают, что знаменитости могли расстаться ещё несколько месяцев назад, однако Бен Аффлек сохраняет право Дженнифер Лопес на личную жизнь.

В мае актёр перестал выходить в свет вместе с супругой. Так, например, на ежегодном балу Met Gala Лопес появилась в одиночестве, хотя являлась сопредседателем мероприятия.

По информации от источников, Аффлек уже в мае хотел сообщить о расставании с женой. Недавно стало известно, что он перевёз все свои вещи из семейного особняка в арендованный дом.

Ранее супруга Павла Мамаева разыграла поклонников.