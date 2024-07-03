Певица Максим показала своего питомца в международный день собак: "Ромка самый счастливый"

Певица Максим похвасталась своим псом в международный день собак

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Марина Абросимова, известная как певица Максим, со своим псом поздравила поклонников с международным днём собак.

Фото: https://www.instagram.com/maksimartist by Инстаграм певицы Максим is licensed under public doman

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" опубликовала в "Инстаграме"* фото со своей собакой породы далматинец по кличке Рома. Пятнистый пёсик послушно пожимал на фото руку хозяйке.

"С международным днём собак", — подписала артистка фото.

Подписчики присоединились к поздравлениям.

"День самых верных друзей людей"; "Ромка самый счастливый пёсик с мире наверное, как ему повезло с такой нежной и самой милой хозяйкой. С праздником Рому", — писали фолловеры под постом певицы.

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