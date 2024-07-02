"Как Бог даст": супруга Павла Мамаева разыграла поклонников на устроенной гендер-пати

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Беременная супруга футболиста Павла Мамаева отказалась от гендер-пати

Шоу-бизнес

Жена футболиста Павла Мамаева Надежда, которая в мае сообщила о беременности, выложила ролик с прошедшей гендер-пати.

Беременная супруга футболиста Павла Мамаева отказалась от гендер-пати
Фото: instagram.com by личный аккаунт Надежды Мамаевой в Инстаграм, PDM

Оказалось, что ролик носит шуточный характер, так как супруги лопнули шарик, но он оказался пустым. Мамаева пояснила, что в этот раз они решили узнать пол ребёнка непосредственно в день родов.

"С первого дня не хотела знать пол третьего ребенка, ибо самое важное — это то, что Всевышний дает нам детей, и пусть они будут здоровы", — пояснила своё решение Надежда.

При этом, как оказалось, Павел Мамаев после появления на свет сына Тимофея хочет ещё одного наследника.

У Павла Мамаева подрастает дочь Алиса от экс-супруги Аланы Мамаевой. У Надежды есть старший сын Абдуллах от первого мужа. Вместе супруги воспитывают общего сына Тимофея.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, чем её раздражает муж-хоккеист.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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