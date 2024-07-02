Помирившаяся с мужем Лера Кудрявцева рассказала, что её раздражает в Игоре Макарове

Телеведущая Лера Кудрявцева в программе "Звёзды сошлись" призналась, что её раздражает тот беспорядок, который устраивает в доме супруг, экс-хоккеист Игорь Макаров.
Так, например, Кудрявцевой не нравится включённый для фона телевизор. Помимо этого, ей приходится убирать за мужем немытые чашки, разбросанную одежду и обувь.
"Зубная паста на зеркале. Он её давит не снизу, а вот в середине, и она брызгает так", — поделилась Кудрявцева.
В начале 2024 года телеведущая сообщила, что ушла от мужа из-за алкоголизма спортсмена. Затем она писала о том, что Макаров проходит лечение в специализированной клинике. В июне мужчина отметил, что живёт с женой.
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