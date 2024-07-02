Катя Гордон заявила, что Анна Седокова крутила роман с её мужем, когда она была беременна

Юрист Екатерина Гордон присоединилась к нападкам на экс-солистку группы "ВИА Гра", которую обвиняют в приставании к чужим мужьям.
Анна Седокова недолго пробыла на шоу "Выжить в Дубае", однако скандал от её поведения разразился громкий. Певицу обвинили в домогательствах к чужим мужчинам.
Катя Гордон вспомнила, что Седокова однажды перешла и ей дорогу. Она рассказала, что певица крутила роман с её мужем Сергеем Жориным.
Она вычислила измену по выложенным Седоковой в социальные сети фотографиям с интерьерами своей квартиры.
"Я пишу "Седокова, может, я рожу хотя бы? Анечка, ты чего, ты ж такая у нас хорошая". Она: "Ой, а вы в браке?" — "Да, я беременна", — передала Екатерина свой диалог с Седоковой.
Ранее блогер Оксана Самойлова рассказала о неприязненных отношениях с Седоковой.
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