Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи назвали комфортные породы собак
Профессия страхового агента подойдёт активным и ответственным людям
Правильный посев гарантирует красивую морковку с домашней грядки
Как правильно лечить и предотвращать грибок ногтей
Высоцкий не был в восторге от одного фильма, в котором сам принял участие
Рассказываем, как помочь винограду созреть
Роскосмос анонсировал запуск новой многоспутниковой системы мониторинга Земли
Названа справедливая сумма социальной пенсии по старости
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают картины и мебель из их семейного гнезда
Катя Гордон заявила, что Анна Седокова крутила роман с её мужем, когда она была беременна

Катя Гордон вспомнила об изменах мужа с Анной Седоковой

0:57
Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон присоединилась к нападкам на экс-солистку группы "ВИА Гра", которую обвиняют в приставании к чужим мужьям.

Катя Гордон вспомнила об изменах мужа с Анной Седоковой
Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman

Анна Седокова недолго пробыла на шоу "Выжить в Дубае", однако скандал от её поведения разразился громкий. Певицу обвинили в домогательствах к чужим мужчинам.

Катя Гордон вспомнила, что Седокова однажды перешла и ей дорогу. Она рассказала, что певица крутила роман с её мужем Сергеем Жориным.

Она вычислила измену по выложенным Седоковой в социальные сети фотографиям с интерьерами своей квартиры.

"Я пишу "Седокова, может, я рожу хотя бы? Анечка, ты чего, ты ж такая у нас хорошая". Она: "Ой, а вы в браке?" — "Да, я беременна", — передала Екатерина свой диалог с Седоковой.

Ранее блогер Оксана Самойлова рассказала о неприязненных отношениях с Седоковой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
Поражение Су-27 на аэродроме "Миргород" обязано отличной работе БПЛА-корректировщиков Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев ГОСТ на шаурму предотвратит массовые пищевые отравления Дмитрий Плотников
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Последние материалы
Супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могли расстаться несколько месяцев назад
Ереван готовится к масштабному фестивалю "Дни пива" в августе
Депутаты Госдумы решительно взялись за вопрос отмены ЕГЭ в России
Беременная супруга футболиста Павла Мамаева отказалась от гендер-пати
Мерьем Узерли рассказала, как она мучилась, когда играла Хюррем в "Великолепном веке"
Daily Express: Путин сделал "грозное" послание Западу
Советы по уходу за кожей на спине: как избежать проблем
Россиянам объяснили, почему кота нужно копать в раковине
В доход России передали более 130 млн акций связанных с экстремизмом компаний
Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на беспорядок мужа Игоря Макарова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников