Катя Гордон заявила, что Анна Седокова крутила роман с её мужем, когда она была беременна

Катя Гордон вспомнила об изменах мужа с Анной Седоковой

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон присоединилась к нападкам на экс-солистку группы "ВИА Гра", которую обвиняют в приставании к чужим мужьям.

Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman

Анна Седокова недолго пробыла на шоу "Выжить в Дубае", однако скандал от её поведения разразился громкий. Певицу обвинили в домогательствах к чужим мужчинам.

Катя Гордон вспомнила, что Седокова однажды перешла и ей дорогу. Она рассказала, что певица крутила роман с её мужем Сергеем Жориным.

Она вычислила измену по выложенным Седоковой в социальные сети фотографиям с интерьерами своей квартиры.

"Я пишу "Седокова, может, я рожу хотя бы? Анечка, ты чего, ты ж такая у нас хорошая". Она: "Ой, а вы в браке?" — "Да, я беременна", — передала Екатерина свой диалог с Седоковой.

Ранее блогер Оксана Самойлова рассказала о неприязненных отношениях с Седоковой.