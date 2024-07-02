Стало известно, почему Ксения Собчак выбрала в мужья Константина Богомолова

Сваха Анна Осипова в беседе с порталом "Страсти" отметила, что журналистку Ксению Собчак и театрального режиссёра Константина Богомолова объединяет схожее чувство юмора.
Анна отметила, что супруги на самом деле очень похожи между собой, так как являются амбициозными и образованными личностями, умеющими удивлять.
Она заверила также, что брак Собчак и Богомолова продержится долгие годы, так как в их отношениях нет стагнации. Каждый из них успешно развивается в своей области, поэтому интерес друг к другу не иссякает.
Сваха подчеркнула, что успешный семейный союз создают лишь полноценные личности, каждый из которых может наполнить чем-то своего партнёра.
Ранее Анастасия Решетова намекнула на скорую свадьбу.
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