Стало известно, почему Ксения Собчак выбрала в мужья Константина Богомолова

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Сваха Осипова уверена, что у Богомолова и Собчак схожее чувство юмора

Шоу-бизнес

Сваха Анна Осипова в беседе с порталом "Страсти" отметила, что журналистку Ксению Собчак и театрального режиссёра Константина Богомолова объединяет схожее чувство юмора.

Сваха Осипова уверена, что у Богомолова и Собчак схожее чувство юмора
Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, PDM

Анна отметила, что супруги на самом деле очень похожи между собой, так как являются амбициозными и образованными личностями, умеющими удивлять.

Она заверила также, что брак Собчак и Богомолова продержится долгие годы, так как в их отношениях нет стагнации. Каждый из них успешно развивается в своей области, поэтому интерес друг к другу не иссякает.

Сваха подчеркнула, что успешный семейный союз создают лишь полноценные личности, каждый из которых может наполнить чем-то своего партнёра.

Ранее Анастасия Решетова намекнула на скорую свадьбу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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