Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сравни: покупать ОСАГО в разных страховых компаниях выгодно
"О чём поёт чужая птица" или почему Канье Уэст не нужен в Москве на концерте
Певица Суханкина планировала подать ответный иск к Гулькиной на 10 млн рублей
Неочевидные причины выпадения волос: что важно знать
Эффективные способы избавиться от запаха табака в автомобиле
Канье Уэст посетил Москву, чтобы отпраздновать день рождения друга
Эксперты ответили, почему кошка мяукает перед закрытой дверью
Рецепт успокаивающего лавандового чая с молоком
Виктория Боня сравнила Надежду Сысоеву с конём из диснеевского мультфильма
"Хватает же смелости": Решетову заподозрили в скорой свадьбе на фоне развода Алсу

Модель Решетова выложила фото в белом платье на фоне конфликта с Алсу

Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова в личном блоге опубликовала свежие фотоснимки в белом платье, похожем на свадебное. Поклонники заподозрили, что блогерша собралась замуж.

Модель Решетова выложила фото в белом платье на фоне конфликта с Алсу
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Решетовой в Инстаграм, PDM

Предполагается, что девушка своим нарядом намекнула на скорую свадьбу на фоне развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым.

Подписчики 28-летней Решетовой решили, что она собирается замуж за мужчину, которого увела у исполнительницы. Такое мнение возникло после того, как Алсу подтвердила связь Анастасии с предпринимателем.

Певица Алсу подала на развод с мужем в мае 2024 года после 18 лет брака. Одной из причин разлада в семье стали измены супруга.

Ранее Маргарита Суханкина высказалась об иске от Натальи Гулькиной.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
ГОСТ на шаурму предотвратит массовые пищевые отравления Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Последние материалы
Эксперты ответили, почему кошка мяукает перед закрытой дверью
Рецепт успокаивающего лавандового чая с молоком
Виктория Боня сравнила Надежду Сысоеву с конём из диснеевского мультфильма
В "Вокзале для двоих" есть отсылка к известному актёру, который не участвует в фильме
Цветовод Юлия Троицкая рассказала, какие растения не стоит выращивать дома
Узбекистан открывает двери для западных поп-звёзд
Отар Кушанашвили записал аудиосообщение из больницы и пообещал победить болезнь
Представитель московского клуба не согласен с обвинениями Родиона Газманова
В Новосибирске нашли самые необычные вакансии
В Калужской области поймали юного диверсанта, работавшего на СБУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников