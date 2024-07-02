"Хватает же смелости": Решетову заподозрили в скорой свадьбе на фоне развода Алсу

Модель Анастасия Решетова в личном блоге опубликовала свежие фотоснимки в белом платье, похожем на свадебное. Поклонники заподозрили, что блогерша собралась замуж.
Предполагается, что девушка своим нарядом намекнула на скорую свадьбу на фоне развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым.
Подписчики 28-летней Решетовой решили, что она собирается замуж за мужчину, которого увела у исполнительницы. Такое мнение возникло после того, как Алсу подтвердила связь Анастасии с предпринимателем.
Певица Алсу подала на развод с мужем в мае 2024 года после 18 лет брака. Одной из причин разлада в семье стали измены супруга.
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