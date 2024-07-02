"Нет времени на дам, которые вышли в тираж": Суханкина отреагировала на иск от Гулькиной на 6 млн рублей

Певица Суханкина планировала подать ответный иск к Гулькиной на 10 млн рублей

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина в беседе с "КП" заявила, что планировала подать ответный иск к бывшей коллеге Наталье Гулькиной на 10 млн рублей.

Фото: youtube.com by канал PROжизнь, PDM

Она уверена, что в любом интервью исполнительницы есть к чему придраться, но у неё нет времени "на дам, которые вышли в тираж".

Наталья Гулькина обратилась в суд с требованием о защите чести и достоинства из-за интервью Суханкиной журналистке Алёне Жигаловой. В том разговоре певица назвала Гулькину "слабой на передок" женщиной, которую тянет к молодым мужчинам.

Маргарита Суханкина объясняет, что рассказала лишь то, чему свидетельницей была лично. При этом артистка объясняет, что не переходила к прямым оскорблениям.

Ранее Виктория Боня высмеяла Надежду Сысоеву.