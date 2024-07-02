"Нет времени на дам, которые вышли в тираж": Суханкина отреагировала на иск от Гулькиной на 6 млн рублей

Экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина в беседе с "КП" заявила, что планировала подать ответный иск к бывшей коллеге Наталье Гулькиной на 10 млн рублей.
Она уверена, что в любом интервью исполнительницы есть к чему придраться, но у неё нет времени "на дам, которые вышли в тираж".
Наталья Гулькина обратилась в суд с требованием о защите чести и достоинства из-за интервью Суханкиной журналистке Алёне Жигаловой. В том разговоре певица назвала Гулькину "слабой на передок" женщиной, которую тянет к молодым мужчинам.
Маргарита Суханкина объясняет, что рассказала лишь то, чему свидетельницей была лично. При этом артистка объясняет, что не переходила к прямым оскорблениям.
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