"Надя, не обижайся!": Виктория Боня потроллила Надежду Сысоеву и сравнила её с конём

Блогерша Виктория Боня посмеялась над актрисой Надеждой Сысоевой, сравнив её с конём Максимусом из диснеевского мультфильма про Рапунцель. Артистки вместе принимают участие в телешоу "Выжить в Дубае" на ТНТ.
Так, модель выразила надежду, что юмористка оценит шутку и не будет всерьёз обижаться.
"Надя, не обижайся! Я не со зла! Просто обожаю мемы про себя. Ну очень улыбнуло", — отметила Боня в своем Telegram-канале.
Надежды Сысоева в рамках передачи отметила, что Виктория Боня является настоящим провокатором, которому не стоит доверять.
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