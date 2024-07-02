"Надя, не обижайся!": Виктория Боня потроллила Надежду Сысоеву и сравнила её с конём

Виктория Боня сравнила Надежду Сысоеву с конём из диснеевского мультфильма

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Виктория Боня посмеялась над актрисой Надеждой Сысоевой, сравнив её с конём Максимусом из диснеевского мультфильма про Рапунцель. Артистки вместе принимают участие в телешоу "Выжить в Дубае" на ТНТ.

Фото: youtube.com by канал paparazzi news, PDM

Так, модель выразила надежду, что юмористка оценит шутку и не будет всерьёз обижаться.

"Надя, не обижайся! Я не со зла! Просто обожаю мемы про себя. Ну очень улыбнуло", — отметила Боня в своем Telegram-канале.

Надежды Сысоева в рамках передачи отметила, что Виктория Боня является настоящим провокатором, которому не стоит доверять.

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