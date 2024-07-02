Патриоты России обратились в прокуратуру с жалобой на американского рэпера Канье Уэста

Патриоты России протестуют против концерта Канье Уэста в Москве

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Движение патриотов России "Сорок сороков" нашли компромат на американского рэпера Канье Уэста и обратились в Прокуратуру.

Фото: https://www.instagram.com/kanyewestbianca by Инстаграм Канье Уэста is licensed under public doman

Представители "Сорок сороков" отыскали в текстах песен Канье Уэста ужасные нецензурные строки, в которых Россия упоминается в негативном ключе. В тексте даже нашли своеобразную поддержку Украине.

"Она русская, я …… её за Украину, купил ей сумку и набил её мелочью", — приводят крамольные строки российские патриоты.

Политолог Сергей Марков поддержал движение "Сорок сороков", назвав их настоящими опричниками. Он призвал принять меры против тех, кто восторгается американским рэпером.

Ранее стала известна дата концерта американского рэпера Канье Уэста в Москве.