Патриоты России обратились в прокуратуру с жалобой на американского рэпера Канье Уэста

Движение патриотов России "Сорок сороков" нашли компромат на американского рэпера Канье Уэста и обратились в Прокуратуру.
Представители "Сорок сороков" отыскали в текстах песен Канье Уэста ужасные нецензурные строки, в которых Россия упоминается в негативном ключе. В тексте даже нашли своеобразную поддержку Украине.
"Она русская, я …… её за Украину, купил ей сумку и набил её мелочью", — приводят крамольные строки российские патриоты.
Политолог Сергей Марков поддержал движение "Сорок сороков", назвав их настоящими опричниками. Он призвал принять меры против тех, кто восторгается американским рэпером.
Ранее стала известна дата концерта американского рэпера Канье Уэста в Москве.
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