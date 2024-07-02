"Мне больно, но я выиграю": Отар Кушанашвили записал первое аудиосообщение из больницы

Отар Кушанашвили записал аудиосообщение из больницы и пообещал победить болезнь

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили вышел на связь из больницы и хриплым голосом пообещал, что обязательно выиграет бой у болезни.

Фото: youtube.com by канал Дневник хача, PDM

Он признался, что до сих пор чувствует себя неважно, однако занимается восстановлением.

"Несмотря на боли, а мне больно, не надо говорить про геройство. Я выиграю схватку с болезнью и вернусь. Люблю. Аминь", — сказал он.

Шоумен подчеркнул, что его настоящими друзьями в тяжёлый момент стали Александр Тарасов (T-Killah) и Дмитрий Тарасов. Кушанашвили пообещал, что отплатит им тем же.

Сообщается, что после перенесённых операций журналисту тяжело ходить и есть, жена Ольга навещает его в больнице каждый день.

Ранее стало известно о завещании пережившего кому Дмитрия Позова.