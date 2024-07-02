Арт-директор московского клуба ответил на нападки Родиона Газманова: продано 29 билетов

Представитель московского клуба не согласен с обвинениями Родиона Газманова

Представитель столичного клуба, где должен был пройти концерт Родиона Газманова, объяснил причины отмены концерта артиста.

Фото: https://vk.com/gazmanovrodion by Инстаграм Родиона Газманова is licensed under public doman

Родион Газманов в "Инстаграме"* рассказал, что его концерт в Москве отменяется, так как представители концертной площадки повели себя некорректно.

Под постом сына Олега Газманова отметился представитель столичного клуба. Он выразил свой взгляд на спорную ситуацию.

Арт директор клуба Magnus Locus заверил, что площадка в техническом плане была готова к проведению концерта.

"Единственная причина внезапной отмены концерта, а для клуба отмена была именно внезапной, это плохой кассовый сбор: за два дня до мероприятия было продано всего 29 билетов", — гласит текст комментария.

Представитель столичного клуба считает, что Газманов-младший просто решил не выступать при полупустом зале. Он призвал не винить клуб в этой ситуации.

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