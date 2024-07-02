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22-летняя блогер Валя Карнавал заявила, что это она сделала Ларису Долину популярной: теперь она на слуху

Валя Карнавал уверена, что помогла Ларисе Долиной стать популярной

Шоу-бизнес

Блогер Валя Карнавал объяснила, каким образом её скандал с Ларисой Долиной поспособствовал популярности народной артистки России.

Валя Карнавал уверена, что помогла Ларисе Долиной стать популярной
Фото: https://vk.com/karna.val.music by ВК-аккаунт Вали Карнавал is licensed under public doman

Звезда Интернета Валя Карнавал уверена, что именно перепалка с ней дала импульс Ларисе Долиной для популяризации себя в социальных сетях.

Она считает, что певица после громкого конфликта перезапустила свою карьеру.

"Если вы посмотрите этот выпуск, то она там говорит, что у неё нет никаких социальных сетей. После него у неё появились все социальные сети. Она стала мега популярной, на слуху", — заявила 22-летняя блогер на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Карнавал видит в этом свою заслугу.

Ранее Валя Карнавал рассказал о смерти отчима, который решил добровольно уйти из жизни.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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