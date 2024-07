22-летняя блогер Валя Карнавал заявила, что это она сделала Ларису Долину популярной: теперь она на слуху

Блогер Валя Карнавал объяснила, каким образом её скандал с Ларисой Долиной поспособствовал популярности народной артистки России.

Фото: https://vk.com/karna.val.music by ВК-аккаунт Вали Карнавал is licensed under public doman