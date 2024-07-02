Николай Расторгуев объяснил, почему группа "Любэ" не может выступать в Донбассе

Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев, которого называют любимым певцом Владимира Путина, рассказал, почему его коллектив не выступает на новых территориях РФ.
Расторгуев рассказал, почему не выступает в Донбассе, несмотря на приглашения. Артист выступал в Донецке, однако другие города Донбасса он посчитал непригодными для концертов.
Ранее Николай Расторгуев рассказал, что певец Шаман исполнит главную партию в опере "Князь Владимир".
Как сообщает "Царьград", народный артист России отметил, что он — не бард, поэтому не может просто выступать под гитару. Для его выступления требуются большие площадки и сложное оборудование.
"Я с гитарой один не могу поехать. Я не совсем бард, Мы были в Донецке и так далее. Но на каких-то больших площадках нужно, чтобы там уже было оборудование, чтобы всё уже было. Сейчас обстановка сложнее", — цитирует слова певца Daily Storm.
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