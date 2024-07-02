Переживший кому юморист Дмитрий Позов заговорил о завещании

Комик Дмитрий Позов из шоу "Импровизация" после того, как пережил кому, решил переписать половину имеющихся денег на сына и дочь. Об этом он рассказал в программе "50 вопросов" на YouTube.
Артист пояснил, что из-за трагического опыта не стал относиться к жизни легкомысленно, а наоборот стал больше думать о будущем своих наследников. Так, он часть денежных средств завещал своим детям.
"Даже если что-то произойдёт: какой-нибудь хахаль появится в жизни Кати, если со мной что-то случится или даже если она просто решит уйти, то я к этому отнесусь норм. Но чтобы какой-то… потратил мои бабки? Нет! Это детей", — заявил актер.
Участник шоу "Импровизация" Дмитрий Позов впал в кому после операции на щитовидной железе. Оказалось, что при подготовке к плановой операции ему не назначили важный анализ для изучения работы печени.
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