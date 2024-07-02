Зепюр Брутян и Павел Прилучный откровенно ответили на вопрос о втором ребёнке

Актриса Зепюр Брутян в беседе с Super.ru призналась, что мечтает о дочке.
Артистка, которая замужем за коллегой, актёром Павлом Прилучным, отметила, что обязательно собирается стать мамой ещё раз — вместе они воспитывают годовалого сына Микаэля. При этом, по словам супругов, пока что они беременность не планируют.
Брутян подчеркнула, что ей совершенно не важен пол будущего наследника, но не стала скрывать, что мечтает о девочке.
"Как бог даст. Абсолютно не важно. Но, конечно, хотелось бы девочку. Кудрявую, красивую, миленькую", — заявила она.
Зепюр Брутян недавно признавалась, что ей удалось прийти в дородовую форму — в настоящее время актриса весит 45 килограммов.
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