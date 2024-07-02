Ксения Бородина высмеяла пластику лица бывшего мужа Курбана Омарова: "Я вас умоляю!"

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина прокомментировала ситуацию, когда мужчины ложатся под нож хирурга для изменения внешности.
Ксения Бородина намекнула на процедуру ринопластики, которые сделал её экс-супруг Курбан Омаров, пытаясь поправить сломанный нос.
Телеведущая объяснила, что ей нравится турецкий актёр Каан Урганджиоглу, несмотря на то, что у него большой нос. Подписчики же обратили внимание на этот недостаток звезды турецких сериалов.
"Ой, я вас умоляю! Не начинайте! Какая разница, какой нос у мужика. Лучше огромный свой, от природы, чем переделанный", — выразила своё мнение Ксения в социальных сетях.
Бородина отметила, что внешность для мужчины — вещь второстепенная. На первый взгляд, по её мнению, выступают харизма, доброта и ум.
Ранее супруга комика Гарика Мартиросяна показала свою новую внешность с огромными губами и скулами.
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