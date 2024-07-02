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Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин покинули Россию

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин улетели в Сербию

0:49
Шоу-бизнес

Певица Валерия в личном блоге опубликовала фото с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным и рассказала, что они улетели в Сербию.

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин улетели в Сербию
Фото: instagram.com by личный аккаунт певицы Валерии в Инстаграм, PDM

В публикации исполнительница отметила, что в братской стране живут замечательные люди.

Валерия и Иосиф Пригожин вместе прогулялись по Белграду, а также сфотографировались в местном ресторане.

Супруги вместе уже 20 лет. Для Валерии брак с продюсером стал третьим. Первым супругом певицы был музыкант Леонид Ярошевский, а второй раз она вышла замуж за продюсера Александра Шульгина, от которого родила троих детей. После развода Валерия обвинила экс-супруга в домашнем насилии.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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