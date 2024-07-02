Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин покинули Россию

Певица Валерия в личном блоге опубликовала фото с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным и рассказала, что они улетели в Сербию.
В публикации исполнительница отметила, что в братской стране живут замечательные люди.
Валерия и Иосиф Пригожин вместе прогулялись по Белграду, а также сфотографировались в местном ресторане.
Супруги вместе уже 20 лет. Для Валерии брак с продюсером стал третьим. Первым супругом певицы был музыкант Леонид Ярошевский, а второй раз она вышла замуж за продюсера Александра Шульгина, от которого родила троих детей. После развода Валерия обвинила экс-супруга в домашнем насилии.
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